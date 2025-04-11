OXOA Network (OXOA) Nedir?

OXOA, gelişmiş blok zinciri teknolojisiyle oyun deneyimini geliştirmeye adanmış, zkSync üzerindeki ilk hiper zincir oyun platformudur. OXOA'nın topluluk üyeleri, ödül kazanmak ve gelecekteki yönetişim önerileri için oy kullanmak üzere düğüm işlemlerine katılabildiğinden, OXOA ortak bir blok zincirinin ötesine uzanır. OXOA bağımsız olarak çalışır, ancak sıfır işlem ücreti ile en hızlı ve en güvenilir birlikte çalışabilirliği sağlayan bir hiper köprü ağı ile birbirine bağlıdır.

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OXOA Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, OXOA Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte OXOA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen OXOA Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

OXOA Network Fiyat Geçmişi

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OXOA Network (OXOA) Satın Alma

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OXOA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OXOA / VND ₫ 2.282049 1 OXOA / AUD A$ 0.0001424 1 OXOA / GBP ￡ 0.00006764 1 OXOA / EUR € 0.00007832 1 OXOA / USD $ 0.000089 1 OXOA / MYR RM 0.00039338 1 OXOA / TRY ₺ 0.00338645 1 OXOA / JPY ¥ 0.01280888 1 OXOA / RUB ₽ 0.00744396 1 OXOA / INR ₹ 0.00766646 1 OXOA / IDR Rp 1.50847435 1 OXOA / KRW ₩ 0.12642005 1 OXOA / PHP ₱ 0.00506944 1 OXOA / EGP ￡E. 0.00457015 1 OXOA / BRL R$ 0.00052154 1 OXOA / CAD C$ 0.00012371 1 OXOA / BDT ৳ 0.01081617 1 OXOA / NGN ₦ 0.14217216 1 OXOA / UAH ₴ 0.0036846 1 OXOA / VES Bs 0.006319 1 OXOA / PKR Rs 0.02495738 1 OXOA / KZT ₸ 0.04599431 1 OXOA / THB ฿ 0.00297972 1 OXOA / TWD NT$ 0.00287826 1 OXOA / AED د.إ 0.00032663 1 OXOA / CHF Fr 0.00007209 1 OXOA / HKD HK$ 0.00068975 1 OXOA / MAD .د.م 0.0008277 1 OXOA / MXN $ 0.00180937

OXOA Network Kaynağı

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