1 TikTok Squirrel (PEANUTOG) Nedir?

Peanut, PEANUT için adaleti temsil eden gerçek bir topluluk coinidir. Bir coinden çok daha fazlası olan bu hareket, piyasayı manipüle eden seçkinlerin adaletsizliğine karşı bir duruş, hükümetin aşırılıklarına karşı bir mücadele ve ademi merkeziyetçilik için bir savaştır. Bu Halkın Fıstığı. Birlikte, sözü yayacak, mücadeleyi canlı tutacak ve Peanut'ın hikayesinin asla unutulmamasını sağlayacağız.

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