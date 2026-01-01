Bugünkü Piebsc Fiyatı

Bugünkü Piebsc (PIEBSC) fiyatı $ 0,00104 olup, son 24 saatte % 7,96 değişim gösterdi. Mevcut PIEBSC / USD dönüşüm oranı PIEBSC başına $ 0,00104 şeklindedir.

Piebsc, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PIEBSC şeklindedir. Son 24 saat içinde PIEBSC, $ 0,00102 (en düşük) ile $ 0,00117 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PIEBSC, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%18,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 235,42 seviyesine ulaştı.

Piebsc (PIEBSC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 235,42$ 235,42 $ 235,42 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,40M$ 10,40M $ 10,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Piebsc piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 235,42. Dolaşımdaki PIEBSC arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,40M.