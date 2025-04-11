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PPPP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PPPP / VND ₫ 129.640896 1 PPPP / AUD A$ 0.00803904 1 PPPP / GBP ￡ 0.00384256 1 PPPP / EUR € 0.00444928 1 PPPP / USD $ 0.005056 1 PPPP / MYR RM 0.02234752 1 PPPP / TRY ₺ 0.19243136 1 PPPP / JPY ¥ 0.72558656 1 PPPP / RUB ₽ 0.42055808 1 PPPP / INR ₹ 0.43461376 1 PPPP / IDR Rp 84.26663296 1 PPPP / KRW ₩ 7.1817952 1 PPPP / PHP ₱ 0.28910208 1 PPPP / EGP ￡E. 0.25927168 1 PPPP / BRL R$ 0.02962816 1 PPPP / CAD C$ 0.00697728 1 PPPP / BDT ৳ 0.61304 1 PPPP / NGN ₦ 8.03812992 1 PPPP / UAH ₴ 0.20886336 1 PPPP / VES Bs 0.358976 1 PPPP / PKR Rs 1.41461824 1 PPPP / KZT ₸ 2.60748032 1 PPPP / THB ฿ 0.16922432 1 PPPP / TWD NT$ 0.16366272 1 PPPP / AED د.إ 0.01855552 1 PPPP / CHF Fr 0.00409536 1 PPPP / HKD HK$ 0.039184 1 PPPP / MAD .د.م 0.04691968 1 PPPP / MXN $ 0.1026368

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