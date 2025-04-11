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PARSIQ Fiyatı(PRQ)

USD

PARSIQ (PRQ) Canlı Fiyat Grafiği

$0.07501
$0.07501$0.07501
+8.45%(1D)

PRQ Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için PARSIQ (PRQ) mevcut fiyatı 0.07506 USD ve mevcut piyasa değeri $ 23.29M USD. PRQ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar PARSIQ Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 60.78K USD
- Gün içindeki PARSIQ fiyat değişimi +8.45%
- Dolaşımdaki arz: 310.26M USD.

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PRQ Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için PARSIQ fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0058445+8.45%
30 Gün$ -0.04942-39.71%
60 Gün$ -0.11583-60.68%
90 Gün$ -0.14659-66.14%
Bugünkü PARSIQ Fiyatı Değişimi

Bugün, PRQ, $ +0.0058445 (+8.45%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

PARSIQ 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.04942 (-39.71%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

PARSIQ 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PRQ değişimi $ -0.11583 (-60.68%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

PARSIQ 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.14659 (-66.14%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

PRQ Fiyat Bilgisi

En güncel PARSIQ fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.06803
$ 0.06803$ 0.06803

$ 0.07832
$ 0.07832$ 0.07832

$ 0.9333
$ 0.9333$ 0.9333

+0.46%

+8.45%

+6.16%

PRQ Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23.29M
$ 23.29M$ 23.29M

$ 60.78K
$ 60.78K$ 60.78K

310.26M
310.26M 310.26M

PARSIQ (PRQ) Nedir?

The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.

PARSIQ, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PARSIQ yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PRQ staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda PARSIQ hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, PARSIQ satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

PARSIQ Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PARSIQ, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PRQ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PARSIQ fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PARSIQ Fiyat Geçmişi

PRQ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PRQ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PARSIQ fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PARSIQ (PRQ) Satın Alma

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PRQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PRQ / VND
1,924.61346
1 PRQ / AUD
A$0.120096
1 PRQ / GBP
0.0570456
1 PRQ / EUR
0.0660528
1 PRQ / USD
$0.07506
1 PRQ / MYR
RM0.3317652
1 PRQ / TRY
2.8567836
1 PRQ / JPY
¥10.767357
1 PRQ / RUB
6.286275
1 PRQ / INR
6.4709226
1 PRQ / IDR
Rp1,272.203199
1 PRQ / KRW
106.92297
1 PRQ / PHP
4.2754176
1 PRQ / EGP
￡E.3.8520792
1 PRQ / BRL
R$0.4413528
1 PRQ / CAD
C$0.1043334
1 PRQ / BDT
9.1220418
1 PRQ / NGN
119.9038464
1 PRQ / UAH
3.107484
1 PRQ / VES
Bs5.32926
1 PRQ / PKR
Rs21.0483252
1 PRQ / KZT
38.7902574
1 PRQ / THB
฿2.5130088
1 PRQ / TWD
NT$2.4259392
1 PRQ / AED
د.إ0.2754702
1 PRQ / CHF
Fr0.0607986
1 PRQ / HKD
HK$0.581715
1 PRQ / MAD
.د.م0.698058
1 PRQ / MXN
$1.5319746

PARSIQ Kaynağı

PARSIQ hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi PARSIQ Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

PRQ
USD

1 PRQ = 0.07506 USD

Al-Sat

PRQUSDT
$0.07506
$0.07506$0.07506
+7.92%

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