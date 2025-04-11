Penguin Tariff (PT) Nedir?

ABD hükümeti, sadece penguenlerin yaşadığı ıssız Heard Adası ve McDonald Adaları'na %10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Buna yanıt olarak kripto para topluluğu, bu saçma politikanın mizahi bir hicvi olarak $Penguin Coin'i (PENGU) piyasaya sürdü.

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Penguin Tariff Fiyat Geleceği Tahmini

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Penguin Tariff Fiyat Geçmişi

PT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Penguin Tariff fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Penguin Tariff (PT) Satın Alma

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PT Varlığından Yerel Para Birimlerine

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Penguin Tariff Kaynağı

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