holoride (RIDE) Nedir?

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

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RIDE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RIDE / VND ₫ 29.974329 1 RIDE / AUD A$ 0.0018704 1 RIDE / GBP ￡ 0.00088844 1 RIDE / EUR € 0.00102872 1 RIDE / USD $ 0.001169 1 RIDE / MYR RM 0.00516698 1 RIDE / TRY ₺ 0.04448045 1 RIDE / JPY ¥ 0.16803206 1 RIDE / RUB ₽ 0.09777516 1 RIDE / INR ₹ 0.10072104 1 RIDE / IDR Rp 19.81355635 1 RIDE / KRW ₩ 1.66050605 1 RIDE / PHP ₱ 0.06658624 1 RIDE / EGP ￡E. 0.05999308 1 RIDE / BRL R$ 0.00685034 1 RIDE / CAD C$ 0.00162491 1 RIDE / BDT ৳ 0.14206857 1 RIDE / NGN ₦ 1.86740736 1 RIDE / UAH ₴ 0.0483966 1 RIDE / VES Bs 0.082999 1 RIDE / PKR Rs 0.32781098 1 RIDE / KZT ₸ 0.60412751 1 RIDE / THB ฿ 0.03917319 1 RIDE / TWD NT$ 0.03779377 1 RIDE / AED د.إ 0.00429023 1 RIDE / CHF Fr 0.00094689 1 RIDE / HKD HK$ 0.00905975 1 RIDE / MAD .د.م 0.0108717 1 RIDE / MXN $ 0.02380084

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