Darwinia Network (RING) Nedir?

Darwinia Network, Substrate temelli zincirler arası köprü protokolü olarak merkeziyetsiz token swapı, değişimi ve piyasasını destekleyecektir. Darwinia, Tokenlerin İnternetinin geliştirilmesine odaklanır. Darwinia Ağına ait yerel token RING'dir. RING, gaz ücretlerinin ödenmesinde kullanılabilir. Gaz ücretleri, işlem ücretlerini, sözleşme gerçekleştirme ücretlerini, ağ bant genişliği ücretlerini, depolama ücretlerini ve çok daha fazlasını içerir.

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Darwinia Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Darwinia Network Fiyat Geçmişi

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Darwinia Network (RING) Satın Alma

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RING Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RING / VND ₫ 22.7153619 1 RING / AUD A$ 0.001408581 1 RING / GBP ￡ 0.000673284 1 RING / EUR € 0.000779592 1 RING / USD $ 0.0008859 1 RING / MYR RM 0.003915678 1 RING / TRY ₺ 0.033699636 1 RING / JPY ¥ 0.12739242 1 RING / RUB ₽ 0.073751175 1 RING / INR ₹ 0.076267131 1 RING / IDR Rp 15.015251985 1 RING / KRW ₩ 1.258376655 1 RING / PHP ₱ 0.0504963 1 RING / EGP ￡E. 0.045464388 1 RING / BRL R$ 0.005209092 1 RING / CAD C$ 0.001231401 1 RING / BDT ৳ 0.107663427 1 RING / NGN ₦ 1.415172096 1 RING / UAH ₴ 0.03667626 1 RING / VES Bs 0.0628989 1 RING / PKR Rs 0.248424078 1 RING / KZT ₸ 0.457824261 1 RING / THB ฿ 0.02967765 1 RING / TWD NT$ 0.028650006 1 RING / AED د.إ 0.003251253 1 RING / CHF Fr 0.000717579 1 RING / HKD HK$ 0.006865725 1 RING / MAD .د.م 0.00823887 1 RING / MXN $ 0.018028065

Darwinia Network Kaynağı

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