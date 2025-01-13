Sonic Goat (SGOAT) Nedir?

Fantom'da yeni bir efsane ortaya çıkıyor: sGOAT, meme coin Fantom'un ateşini yeniden alevlendiriyor ve Sonic'in çıkışına hazırlanıyor. Fantom ekosistemine aktivite ve heyecanı geri getirme vaadiyle. Bir eğlence ve fanatizm izdihamına hazır olun, çünkü sGOAT Fantom'u meme-osferde çılgın bir yolculuğa çıkarmaya hazır.

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Sonic Goat Fiyat Geçmişi

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Sonic Goat Kaynağı

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