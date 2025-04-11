SHILL Token (SHILL) Nedir?

Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program. SHILL Token uses cases include: All in-game transactions Staking to receive various benefits Governance votes to determine the project development

SHILL Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SHILL Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SHILL Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SHILL Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SHILL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SHILL Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SHILL Token Fiyat Geçmişi

SHILL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SHILL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SHILL Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SHILL Token (SHILL) Satın Alma

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SHILL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SHILL / VND ₫ 11.333322 1 SHILL / AUD A$ 0.0007072 1 SHILL / GBP ￡ 0.00033592 1 SHILL / EUR € 0.00038896 1 SHILL / USD $ 0.000442 1 SHILL / MYR RM 0.00195364 1 SHILL / TRY ₺ 0.01682252 1 SHILL / JPY ¥ 0.06343142 1 SHILL / RUB ₽ 0.0370175 1 SHILL / INR ₹ 0.03809598 1 SHILL / IDR Rp 7.4915243 1 SHILL / KRW ₩ 0.629629 1 SHILL / PHP ₱ 0.02517632 1 SHILL / EGP ￡E. 0.02268344 1 SHILL / BRL R$ 0.00259896 1 SHILL / CAD C$ 0.00061438 1 SHILL / BDT ৳ 0.05371626 1 SHILL / NGN ₦ 0.70606848 1 SHILL / UAH ₴ 0.0182988 1 SHILL / VES Bs 0.031382 1 SHILL / PKR Rs 0.12394564 1 SHILL / KZT ₸ 0.22842118 1 SHILL / THB ฿ 0.01479816 1 SHILL / TWD NT$ 0.01426776 1 SHILL / AED د.إ 0.00162214 1 SHILL / CHF Fr 0.00035802 1 SHILL / HKD HK$ 0.0034255 1 SHILL / MAD .د.م 0.0041106 1 SHILL / MXN $ 0.00902122

SHILL Token Kaynağı

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