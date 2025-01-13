Mars Battle (SHOOT) Nedir?

Mars Battle, oyuncu tarafından inşa edilen yapılar ve yıkılabilir ortamlar içeren bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Mars Battle, oyuncuların geniş Mars tesislerinde veya Kızıl Gezegen'in yüzeyinde birbirlerine karşı yarıştığı, yüksek oktanlı bir arena nişancı oyunudur.

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Mars Battle Fiyat Geleceği Tahmini

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Mars Battle Fiyat Geçmişi

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Mars Battle (SHOOT) Satın Alma

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Mars Battle Kaynağı

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