Homer Logosu

Homer Fiyatı(SIMPSON1)

USD

Homer (SIMPSON1) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0000000000003291
$0,0000000000003291$0,0000000000003291
+%22,38(1D)

SIMPSON1 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Homer (SIMPSON1) mevcut fiyatı 0,0000000000003291 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0,00 USD. SIMPSON1 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Homer Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10,02K USD
- Gün içindeki Homer fiyat değişimi +%22,38
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.

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SIMPSON1 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Homer fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000000000000060184+%22,38
30 Gün$ -0,0000000000007073-%68,25
60 Gün$ -0,0000000000005134-%60,94
90 Gün$ -0,0000000000006029-%64,69
Bugünkü Homer Fiyatı Değişimi

Bugün, SIMPSON1, $ +0,000000000000060184 (+%22,38) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Homer 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000000000007073 (-%68,25) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Homer 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SIMPSON1 değişimi $ -0,0000000000005134 (-%60,94) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Homer 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0000000000006029 (-%64,69) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SIMPSON1 Fiyat Bilgisi

En güncel Homer fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0000000000002184
$ 0,0000000000002184$ 0,0000000000002184

$ 0,0000000000005044
$ 0,0000000000005044$ 0,0000000000005044

$ 0,000000000047997
$ 0,000000000047997$ 0,000000000047997

+%7,76

+%22,38

+%82,12

SIMPSON1 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 10,02K
$ 10,02K$ 10,02K

0,00
0,00 0,00

Homer (SIMPSON1) Nedir?

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Homer Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Homer, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SIMPSON1 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Homer fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Homer Fiyat Geçmişi

SIMPSON1 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SIMPSON1 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Homer fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Homer (SIMPSON1) Token Ekonomisi

Homer (SIMPSON1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SIMPSON1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SIMPSON1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SIMPSON1 / VND
0,0000000086602665
1 SIMPSON1 / AUD
A$0,000000000000503523
1 SIMPSON1 / GBP
0,000000000000240243
1 SIMPSON1 / EUR
0,000000000000283026
1 SIMPSON1 / USD
$0,0000000000003291
1 SIMPSON1 / MYR
RM0,000000000001395384
1 SIMPSON1 / TRY
0,000000000013045524
1 SIMPSON1 / JPY
¥0,000000000047749119
1 SIMPSON1 / RUB
0,000000000025916625
1 SIMPSON1 / INR
0,000000000028289436
1 SIMPSON1 / IDR
Rp0,000000005395081104
1 SIMPSON1 / KRW
0,000000000446539335
1 SIMPSON1 / PHP
0,000000000018748827
1 SIMPSON1 / EGP
￡E.0,000000000016441836
1 SIMPSON1 / BRL
R$0,00000000000181005
1 SIMPSON1 / CAD
C$0,000000000000450867
1 SIMPSON1 / BDT
0,00000000004021602
1 SIMPSON1 / NGN
0,000000000510230058
1 SIMPSON1 / UAH
0,000000000013779417
1 SIMPSON1 / VES
Bs0,0000000000338973
1 SIMPSON1 / PKR
Rs0,00000000009333276
1 SIMPSON1 / KZT
0,000000000171763872
1 SIMPSON1 / THB
฿0,000000000010741824
1 SIMPSON1 / TWD
NT$0,000000000009698577
1 SIMPSON1 / AED
د.إ0,000000000001207797
1 SIMPSON1 / CHF
Fr0,000000000000266571
1 SIMPSON1 / HKD
HK$0,000000000002580144
1 SIMPSON1 / MAD
.د.م0,000000000002978355
1 SIMPSON1 / MXN
$0,000000000006256191

Homer Kaynağı

Homer hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Homer Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SIMPSON1
SIMPSON1
USD
USD

1 SIMPSON1 = 0,0000000000003291 USD

Al-Sat

SIMPSON1USDT
$0,0000000000003291
$0,0000000000003291$0,0000000000003291
+%25,89

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