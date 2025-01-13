Phavercoin (SOCIAL) Nedir?

Phaver, önde gelen bir merkeziyetsiz sosyal uygulamadır. Kullanıcıların profillerini, Lens protokolü ve Farcaster üzerinde güvence altına almalarına ve bu ağlar arasında çapraz gönderi paylaşmalarına olanak tanır. Yerel tokeni $SOCIAL ile Phaver, ilk "DeSoc" döneminden "SocialFi" dönemine giriyor. Uygulamanın puan ekonomisine ve uygulama içi cüzdanına bağlı tokenin yardımcı programları, bahşiş, kapılı içerik, oyunlaştırılmış voostlar ve eşya toplama dahil olmak üzere zincir içi işlemleri mümkün kılıyor. Kullanıcılar ayrıca, tescilli Cred puanı da dahil olmak üzere sosyal ve ekosistem faydaları için birden fazla harici cüzdan bağlayabilmektedir.

Phavercoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Phavercoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Phavercoin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Phavercoin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SOCIAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Phavercoin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Phavercoin Fiyat Geçmişi

SOCIAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SOCIAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Phavercoin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Phavercoin (SOCIAL) Satın Alma

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Phavercoin Kaynağı

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