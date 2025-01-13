Sovryn Fiyatı(SOV)
Bugün için Sovryn (SOV) mevcut fiyatı 0.2496 USD ve mevcut piyasa değeri $ 14.42M USD. SOV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Sovryn Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.28K USD
- Gün içindeki Sovryn fiyat değişimi +0.64%
- Dolaşımdaki arz: 57.77M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Sovryn fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.001587
|+0.64%
|30 Gün
|$ -0.1241
|-33.21%
|60 Gün
|$ -0.1727
|-40.90%
|90 Gün
|$ -0.2352
|-48.52%
En güncel Sovryn fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.04%
+0.64%
-12.67%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Sovryn, gelecekteki ekonomilere güç sağlamak için herkesin Bitcoin üzerinde inşa etmesine ve etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan açık kaynaklı, güvenilir bir platformdur. Sovryn'in öncelikli odak noktası, Bitcoin'in güvenliğini paylaşan, birlikte çalışabilir rollup'lardan oluşan ölçeklenebilir bir ağ olacak BitcoinOS'un piyasaya sürülmesidir.
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Miktar
1 SOV = 0.2496 USD