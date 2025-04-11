SPICE (SPICE) Nedir?

$SPICE, oyun, yapay zekâ ve kripto meme kültürünün kesiştiği, degen dostu, aksiyon dolu bir evren olan Lowlife Forms Gameverse'nin can damarıdır. En önemli oyunumuz olan Lowlife Forms, sadece bölümsel olarak başlatılan devasa modüler bir bilim kurgu RPG nişancı oyunu değil, yapay zekânın yaratıcı keşif, NPC davranışları ve eğlenceyi her zamankinden daha sürükleyici hâle getiren kullanıcı varlığı üretiminin bel kemiği olacağı tam gelişmiş bir web3 oyun 'Kült'üdür. Sadece bir oyun değil, bir devrim.

SPICE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SPICE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SPICE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SPICE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPICE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SPICE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SPICE Fiyat Geçmişi

SPICE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPICE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SPICE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SPICE (SPICE) Satın Alma

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SPICE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPICE / VND ₫ 4.61538 1 SPICE / AUD A$ 0.0002862 1 SPICE / GBP ￡ 0.0001368 1 SPICE / EUR € 0.0001584 1 SPICE / USD $ 0.00018 1 SPICE / MYR RM 0.0007956 1 SPICE / TRY ₺ 0.0068472 1 SPICE / JPY ¥ 0.025884 1 SPICE / RUB ₽ 0.014985 1 SPICE / INR ₹ 0.0154962 1 SPICE / IDR Rp 3.050847 1 SPICE / KRW ₩ 0.255681 1 SPICE / PHP ₱ 0.01026 1 SPICE / EGP ￡E. 0.0092376 1 SPICE / BRL R$ 0.0010584 1 SPICE / CAD C$ 0.0002502 1 SPICE / BDT ৳ 0.0218754 1 SPICE / NGN ₦ 0.2875392 1 SPICE / UAH ₴ 0.007452 1 SPICE / VES Bs 0.01278 1 SPICE / PKR Rs 0.0504756 1 SPICE / KZT ₸ 0.0930222 1 SPICE / THB ฿ 0.00603 1 SPICE / TWD NT$ 0.0058212 1 SPICE / AED د.إ 0.0006606 1 SPICE / CHF Fr 0.0001458 1 SPICE / HKD HK$ 0.001395 1 SPICE / MAD .د.م 0.001674 1 SPICE / MXN $ 0.003663

SPICE Kaynağı

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