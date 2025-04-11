SPLASH (SPLASH) Nedir?

SPLASH is the token for Splash, a tap-to-earn game on Telegram. It will be distributed to players of the game, and acts as a memecoin for the community. Built by P00LS Games - the fastest growing web3 game publisher on Telegram. SPLASH is an idle game where players tap, mine, and refer friends to earn tokens. The goal is to maximize your profits per hour, leading up to the SPLASH Airdrop. Complete tasks, build your mini-app, and climb the leaderboard to become the ultimate CEO of SPLASH. Players earn coins through daily actions and can convert them to SPLASH tokens.

SPLASH, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SPLASH yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SPLASH Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SPLASH, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SPLASH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SPLASH fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SPLASH Fiyat Geçmişi

SPLASH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SPLASH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SPLASH fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SPLASH (SPLASH) Satın Alma

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SPLASH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SPLASH / VND ₫ 26.307666 1 SPLASH / AUD A$ 0.0016416 1 SPLASH / GBP ￡ 0.00077976 1 SPLASH / EUR € 0.00090288 1 SPLASH / USD $ 0.001026 1 SPLASH / MYR RM 0.00453492 1 SPLASH / TRY ₺ 0.0390393 1 SPLASH / JPY ¥ 0.14747724 1 SPLASH / RUB ₽ 0.08581464 1 SPLASH / INR ₹ 0.08840016 1 SPLASH / IDR Rp 17.3898279 1 SPLASH / KRW ₩ 1.4573817 1 SPLASH / PHP ₱ 0.05844096 1 SPLASH / EGP ￡E. 0.05265432 1 SPLASH / BRL R$ 0.00601236 1 SPLASH / CAD C$ 0.00142614 1 SPLASH / BDT ৳ 0.12468978 1 SPLASH / NGN ₦ 1.63897344 1 SPLASH / UAH ₴ 0.0424764 1 SPLASH / VES Bs 0.072846 1 SPLASH / PKR Rs 0.28771092 1 SPLASH / KZT ₸ 0.53022654 1 SPLASH / THB ฿ 0.03438126 1 SPLASH / TWD NT$ 0.03317058 1 SPLASH / AED د.إ 0.00376542 1 SPLASH / CHF Fr 0.00083106 1 SPLASH / HKD HK$ 0.0079515 1 SPLASH / MAD .د.م 0.0095418 1 SPLASH / MXN $ 0.02088936

SPLASH Kaynağı

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