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aiSUI Fiyatı(SUIAGENT)

USD

aiSUI (SUIAGENT) Canlı Fiyat Grafiği

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0.00%(1D)

SUIAGENT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için aiSUI (SUIAGENT) mevcut fiyatı 0 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. SUIAGENT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar aiSUI Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki aiSUI fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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SUIAGENT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için aiSUI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ 00.00%
60 Gün$ 00.00%
90 Gün$ 00.00%
Bugünkü aiSUI Fiyatı Değişimi

Bugün, SUIAGENT, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

aiSUI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

aiSUI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SUIAGENT değişimi $ 0 (0.00%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

aiSUI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (0.00%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SUIAGENT Fiyat Bilgisi

En güncel aiSUI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

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SUIAGENT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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aiSUI (SUIAGENT) Nedir?

aiSUI, Sui blok zinciri üzerinde geliştirilen ve herkesin akıllı aracılar oluşturmasına, başlatmasına ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan çığır açan bir AI dApp paketidir. Gelişmiş yapay zekâ aracılarını blok zinciri altyapısıyla birleştiren aiSUI, geliştiricilerin ve işletmelerin yapay zekâ ekonomisine giriş engellerini azaltır. Kullanıcılar, güçlü bir kodsuz veya az kodlu platform kullanarak özel yapay zekâ aracıları oluşturabilir, bunları anında tokenize edebilir ve yararlı zincir üstü veya zincir dışı görevleri gerçekleştirmek için dağıtabilir. 1 dolar değerindeki SUIAGENT token ile desteklenen aiSUI, işletmelere, geliştiricilere ve topluluklara sorunsuz yapay zekâ para kazanma ve entegrasyon olanağı sunar.

aiSUI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, aiSUI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SUIAGENT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda aiSUI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, aiSUI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

aiSUI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, aiSUI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUIAGENT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen aiSUI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

aiSUI Fiyat Geçmişi

SUIAGENT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUIAGENT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen aiSUI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

aiSUI (SUIAGENT) Satın Alma

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SUIAGENT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUIAGENT / VND
0
1 SUIAGENT / AUD
A$0
1 SUIAGENT / GBP
0
1 SUIAGENT / EUR
0
1 SUIAGENT / USD
$0
1 SUIAGENT / MYR
RM0
1 SUIAGENT / TRY
0
1 SUIAGENT / JPY
¥0
1 SUIAGENT / RUB
0
1 SUIAGENT / INR
0
1 SUIAGENT / IDR
Rp0
1 SUIAGENT / KRW
0
1 SUIAGENT / PHP
0
1 SUIAGENT / EGP
￡E.0
1 SUIAGENT / BRL
R$0
1 SUIAGENT / CAD
C$0
1 SUIAGENT / BDT
0
1 SUIAGENT / NGN
0
1 SUIAGENT / UAH
0
1 SUIAGENT / VES
Bs0
1 SUIAGENT / PKR
Rs0
1 SUIAGENT / KZT
0
1 SUIAGENT / THB
฿0
1 SUIAGENT / TWD
NT$0
1 SUIAGENT / AED
د.إ0
1 SUIAGENT / CHF
Fr0
1 SUIAGENT / HKD
HK$0
1 SUIAGENT / MAD
.د.م0
1 SUIAGENT / MXN
$0

aiSUI Kaynağı

aiSUI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi aiSUI Websitesi
Blok Gezgini

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