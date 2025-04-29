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SuperFriend Fiyatı(SUPFRIEND)

USD

SuperFriend (SUPFRIEND) Canlı Fiyat Grafiği

$0.002006
$0.002006$0.002006
+100.60%(1D)

SUPFRIEND Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için SuperFriend (SUPFRIEND) mevcut fiyatı 0.002006 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. SUPFRIEND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar SuperFriend Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.88K USD
- Gün içindeki SuperFriend fiyat değişimi +100.60%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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SUPFRIEND Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SuperFriend fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.001006+100.60%
30 Gün$ +0.001006+100.60%
60 Gün$ +0.001006+100.60%
90 Gün$ +0.001006+100.60%
Bugünkü SuperFriend Fiyatı Değişimi

Bugün, SUPFRIEND, $ +0.001006 (+100.60%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SuperFriend 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.001006 (+100.60%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SuperFriend 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SUPFRIEND değişimi $ +0.001006 (+100.60%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SuperFriend 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.001006 (+100.60%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SUPFRIEND Fiyat Bilgisi

En güncel SuperFriend fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.003449
$ 0.003449$ 0.003449

$ 0.003449
$ 0.003449$ 0.003449

+6.58%

+100.60%

+100.60%

SUPFRIEND Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 44.88K
$ 44.88K$ 44.88K

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SuperFriend (SUPFRIEND) Nedir?

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SuperFriend Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SuperFriend, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUPFRIEND fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SuperFriend fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SuperFriend Fiyat Geçmişi

SUPFRIEND fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUPFRIEND kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SuperFriend fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SuperFriend (SUPFRIEND) Satın Alma

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SUPFRIEND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUPFRIEND / VND
52.78789
1 SUPFRIEND / AUD
A$0.0031093
1 SUPFRIEND / GBP
0.00148444
1 SUPFRIEND / EUR
0.00174522
1 SUPFRIEND / USD
$0.002006
1 SUPFRIEND / MYR
RM0.00868598
1 SUPFRIEND / TRY
0.07711064
1 SUPFRIEND / JPY
¥0.28569452
1 SUPFRIEND / RUB
0.1657959
1 SUPFRIEND / INR
0.17093126
1 SUPFRIEND / IDR
Rp33.43331996
1 SUPFRIEND / KRW
2.88218068
1 SUPFRIEND / PHP
0.11289768
1 SUPFRIEND / EGP
￡E.0.10196498
1 SUPFRIEND / BRL
R$0.0113339
1 SUPFRIEND / CAD
C$0.00276828
1 SUPFRIEND / BDT
0.24378918
1 SUPFRIEND / NGN
3.21473536
1 SUPFRIEND / UAH
0.08326906
1 SUPFRIEND / VES
Bs0.168504
1 SUPFRIEND / PKR
Rs0.56125874
1 SUPFRIEND / KZT
1.02450432
1 SUPFRIEND / THB
฿0.06692016
1 SUPFRIEND / TWD
NT$0.06473362
1 SUPFRIEND / AED
د.إ0.00736202
1 SUPFRIEND / CHF
Fr0.00164492
1 SUPFRIEND / HKD
HK$0.0155465
1 SUPFRIEND / MAD
.د.م0.01851538
1 SUPFRIEND / MXN
$0.0393176

SuperFriend Kaynağı

SuperFriend hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi SuperFriend Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SUPFRIEND
USD

1 SUPFRIEND = 0.002006 USD

Al-Sat

SUPFRIENDUSDT
$0.002006
$0.002006$0.002006
+100.60%

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