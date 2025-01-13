Second World Games (SWIO) Nedir?

Second World Games, uygulama mağazalarında 2 oyunu bulunan bir web3 oyun geliştirme stüdyosudur; Second World: New Era (Strateji, Rekabetçi PvP) ve Ball Guys: Furry Road (Hypercasual Yarış). Tüm oyunlarımız mobil öncelikli, oynaması ücretsiz, 3D ve web3 desteklidir. $SWIO, Fantasy Troops'u etkinleştirecektir. Yeni rekabetçi modelimiz, web3 yatırımcıları ile web2 oyuncuları arasındaki değerli ilişkiyi oyunlaştırıyor.

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Second World Games Fiyat Geleceği Tahmini

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Second World Games Fiyat Geçmişi

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Second World Games (SWIO) Satın Alma

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Second World Games Kaynağı

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