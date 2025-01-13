Tidal Finance (TIDAL) Nedir?

TTIDAL is a decentralized discretionary mutual cover protocol that offers the DeFi community the ability to hedge against the failure of any DeFi protocol or asset. By directly leveraging up the reserve to cover multiple protocols at the same time, the enhanced capital efficiency attracts reserve providers while a competitive insurance premium attracts buyers

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Tidal Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tidal Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TIDAL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tidal Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tidal Finance Fiyat Geçmişi

TIDAL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TIDAL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Tidal Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Tidal Finance (TIDAL) Satın Alma

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Tidal Finance Kaynağı

Tidal Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: