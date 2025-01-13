Temple Pharmacy (TMPL) Nedir?

2020 yılında kurulan ekip, müzik, eğlence ve moda markalarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olup, 100 milyondan fazla toplam yayın ve Avrupa çapında çok sayıda canlı konser ile Gürcistan'daki en büyük plak şirketinin sahibidir. Ayrıca ekip, Gürcistan'daki en büyük halka açık kaykay parkını tasarlamak ve inşa etmek için yerel konseylerle ortaklık kurdu, birden fazla otel için iç mekan tasarladı ve yakın zamanda Londra'daki en prestijli sanat fuarı olan Frieze'de eksiksiz bir sergiye ev sahipliği yaptı. Temple Pharmacy, 2021 yılının sonlarından bu yana ecom sitesi üzerinden 10 binin üzerinde benzersiz giyim ürünü dağıtarak 1,5 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

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Temple Pharmacy Fiyat Geleceği Tahmini

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Temple Pharmacy Fiyat Geçmişi

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Temple Pharmacy (TMPL) Satın Alma

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Temple Pharmacy Kaynağı

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