Temple Pharmacy Fiyatı(TMPL)
Bugün için Temple Pharmacy (TMPL) mevcut fiyatı 0.0000848 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. TMPL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Temple Pharmacy Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 64.13K USD
- Gün içindeki Temple Pharmacy fiyat değişimi -8.32%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Temple Pharmacy fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000007696
|-8.32%
|30 Gün
|$ -0.000177
|-67.61%
|60 Gün
|$ -0.0002552
|-75.06%
|90 Gün
|$ -0.0002552
|-75.06%
En güncel Temple Pharmacy fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-2.53%
-8.32%
-26.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
2020 yılında kurulan ekip, müzik, eğlence ve moda markalarında 15 yılı aşkın deneyime sahip olup, 100 milyondan fazla toplam yayın ve Avrupa çapında çok sayıda canlı konser ile Gürcistan'daki en büyük plak şirketinin sahibidir. Ayrıca ekip, Gürcistan'daki en büyük halka açık kaykay parkını tasarlamak ve inşa etmek için yerel konseylerle ortaklık kurdu, birden fazla otel için iç mekan tasarladı ve yakın zamanda Londra'daki en prestijli sanat fuarı olan Frieze'de eksiksiz bir sergiye ev sahipliği yaptı. Temple Pharmacy, 2021 yılının sonlarından bu yana ecom sitesi üzerinden 10 binin üzerinde benzersiz giyim ürünü dağıtarak 1,5 milyon doların üzerinde gelir elde etti.
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Temple Pharmacy hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 TMPL = 0.0000848 USD