Trestle Protocol Logosu

Trestle Protocol Fiyatı(TRESTLE)

USD

Trestle Protocol (TRESTLE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.000762
$0.000762$0.000762
-2.68%(1D)

TRESTLE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Trestle Protocol (TRESTLE) mevcut fiyatı 0.000762 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. TRESTLE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Trestle Protocol Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 171.70 USD
- Gün içindeki Trestle Protocol fiyat değişimi -2.68%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.

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TRESTLE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Trestle Protocol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.00002098-2.68%
30 Gün$ -0.000257-25.23%
60 Gün$ -0.000165-17.80%
90 Gün$ -0.00026-25.45%

TRESTLE Fiyat Bilgisi

En güncel Trestle Protocol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.000762
$ 0.000762$ 0.000762

$ 0.000892
$ 0.000892$ 0.000892

$ 0.04549
$ 0.04549$ 0.04549

-2.31%

-2.68%

-15.24%

TRESTLE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 171.70
$ 171.70$ 171.70

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Trestle Protocol (TRESTLE) Nedir?

Ethereum'un Celestia'ya açılan kapısı. Trestle'ın misyonu, Ethereum zinciri ile Celestia zinciri arasında kesintisiz bağlantı sağlamaktır. Trestle aracılığıyla kullanıcılar wTIA kullanarak ETH zincirinde kendilerini Celestia'ya açabilir ve Trestle'ı tutarak wTIA kazanabilirler.

Trestle Protocol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Trestle Protocol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TRESTLE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kapsamlı kaynaklarımız, Trestle Protocol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Trestle Protocol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Trestle Protocol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TRESTLE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Trestle Protocol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Trestle Protocol Fiyat Geçmişi

TRESTLE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TRESTLE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Trestle Protocol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Trestle Protocol (TRESTLE) Satın Alma

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Trestle Protocol Kaynağı

Trestle Protocol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Trestle Protocol Websitesi

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TRESTLE
USD

1 TRESTLE = 0.000762 USD