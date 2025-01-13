Archethic (UCO) Nedir?

Archethic, CNRS Konsensüs Laboratuvarı ile işbirliği içinde 8 yılda geliştirilen ve 11 biyometrik ve blok zinciri patenti ile korunan ilk biyometrik blok zinciridir. ARCH konsensüsü, büyük blok zincirlerinden %99,9 daha az enerji kullanarak eşsiz bir ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Archethic ayrıca, özel anahtar olarak biyometrik verileri kullanarak tohum cümlelerini ortadan kaldıran ilk donanım cüzdanını tanıtarak soğuk cüzdan endüstrisinde devrim yaratıyor. Şifresiz bir dünya yaratma vizyonuyla Archethic, çevrimiçi etkileşimlerin geleceğini yeniden şekillendirerek güvenlik ve ademi merkeziyetçiliği dönüştürmeye hazırlanıyor.

Archethic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Archethic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Archethic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Archethic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte UCO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Archethic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Archethic Fiyat Geçmişi

UCO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak UCO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Archethic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Archethic (UCO) Satın Alma

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Archethic Kaynağı

Archethic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: