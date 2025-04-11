Umbrella Network (UMB) Nedir?

Umbrella Network, DeFi ve blok zinciri toplulukları için topluluktan bağımsız, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir oracle'dır.

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Umbrella Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Umbrella Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte UMB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Umbrella Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Umbrella Network Fiyat Geçmişi

UMB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak UMB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Umbrella Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Umbrella Network (UMB) Satın Alma

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UMB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UMB / VND ₫ 61.28199 1 UMB / AUD A$ 0.0038001 1 UMB / GBP ￡ 0.0018164 1 UMB / EUR € 0.0021032 1 UMB / USD $ 0.00239 1 UMB / MYR RM 0.0105638 1 UMB / TRY ₺ 0.0909156 1 UMB / JPY ¥ 0.3437298 1 UMB / RUB ₽ 0.1989675 1 UMB / INR ₹ 0.205779 1 UMB / IDR Rp 40.5084685 1 UMB / KRW ₩ 3.3948755 1 UMB / PHP ₱ 0.1362061 1 UMB / EGP ￡E. 0.1226787 1 UMB / BRL R$ 0.0140532 1 UMB / CAD C$ 0.0033221 1 UMB / BDT ৳ 0.2904567 1 UMB / NGN ₦ 3.8178816 1 UMB / UAH ₴ 0.098946 1 UMB / VES Bs 0.16969 1 UMB / PKR Rs 0.6702038 1 UMB / KZT ₸ 1.2351281 1 UMB / THB ฿ 0.0800172 1 UMB / TWD NT$ 0.0773165 1 UMB / AED د.إ 0.0087713 1 UMB / CHF Fr 0.0019359 1 UMB / HKD HK$ 0.0185225 1 UMB / MAD .د.م 0.022227 1 UMB / MXN $ 0.0486126

Umbrella Network Kaynağı

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