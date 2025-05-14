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Understanding the factors that influence Bitcoin’s price fluctuations is crucial for investors aiming to navigate the crypto market effectively.
USDT-MATIC Fiyatı(USDT-MATIC)
Bugün için USDT-MATIC (USDT-MATIC) mevcut fiyatı -- USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. USDT-MATIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar USDT-MATIC Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki USDT-MATIC fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için USDT-MATIC fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
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Bugün, USDT-MATIC, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.USDT-MATIC 30 Günlük Fiyat Değişimi
Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.USDT-MATIC 60 Günlük Fiyat Değişimi
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, USDT-MATIC değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.USDT-MATIC 90 Günlük Fiyat Değişimi
90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
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Understanding the factors that influence Bitcoin’s price fluctuations is crucial for investors aiming to navigate the crypto market effectively.
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Kripto para dünyasında, volatilitenin gün içinde onlara kadar ulaşabileceği yerlerde, scalping özellikle yoğun ticarete hazır olanlar için son derece cazip hale geliyor.
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