Smart Valor (VALOR) Nedir?

SMART VALOR AG, 2017 Nisan ayında Zug'da kurulmuş bir İsviçre şirketidir. Tokenize edilmiş alternatif yatırımlar için ilk merkeziyetsiz küresel pazardır. Şirketin misyonu, dünyanın dört bir yanındaki insanlara dijital varlıklara kolay, güvenli ve uyumlu bir şekilde erişim sağlamaktır. Şirket, servete erişimi demokratikleştirmek için blok zinciri teknolojisini kullanır.

Smart Valor, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Smart Valor yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- VALOR staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Smart Valor hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Smart Valor satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Smart Valor Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Smart Valor, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VALOR fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Smart Valor fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Smart Valor Fiyat Geçmişi

VALOR fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VALOR kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Smart Valor fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Smart Valor (VALOR) Satın Alma

Nasıl Smart Valor satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Smart Valor Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

VALOR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VALOR / VND ₫ 48.769182 1 VALOR / AUD A$ 0.0030432 1 VALOR / GBP ￡ 0.00144552 1 VALOR / EUR € 0.00167376 1 VALOR / USD $ 0.001902 1 VALOR / MYR RM 0.00840684 1 VALOR / TRY ₺ 0.07239012 1 VALOR / JPY ¥ 0.27295602 1 VALOR / RUB ₽ 0.1592925 1 VALOR / INR ₹ 0.16393338 1 VALOR / IDR Rp 32.2372833 1 VALOR / KRW ₩ 2.70553794 1 VALOR / PHP ₱ 0.10833792 1 VALOR / EGP ￡E. 0.09761064 1 VALOR / BRL R$ 0.01118376 1 VALOR / CAD C$ 0.00264378 1 VALOR / BDT ৳ 0.23115006 1 VALOR / NGN ₦ 3.03833088 1 VALOR / UAH ₴ 0.0787428 1 VALOR / VES Bs 0.135042 1 VALOR / PKR Rs 0.53335884 1 VALOR / KZT ₸ 0.98293458 1 VALOR / THB ฿ 0.06367896 1 VALOR / TWD NT$ 0.06139656 1 VALOR / AED د.إ 0.00698034 1 VALOR / CHF Fr 0.00154062 1 VALOR / HKD HK$ 0.0147405 1 VALOR / MAD .د.م 0.0176886 1 VALOR / MXN $ 0.0388008

Smart Valor Kaynağı

Smart Valor hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Smart Valor Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Smart Valor (VALOR) fiyatı nedir? Canlı Smart Valor (VALOR) fiyatı, 0.001902 USD . Smart Valor (VALOR) varlığının piyasa değeri nedir? Smart Valor varlığının mevcut piyasa değeri, $ 95.67K USD . Mevcut VALOR arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.001902 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Smart Valor (VALOR) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Smart Valor (VALOR) arzı, 50.30M USD . Smart Valor (VALOR) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-11 tarihi itibarıyla, en yüksek Smart Valor (VALOR) fiyatı, 0.2 USD . Smart Valor (VALOR) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Smart Valor (VALOR) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 8.71K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.