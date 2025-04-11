Virtue Poker (VPP) Nedir?

Virtue Poker, çevrimiçi poker oynamak için güvenli ve dürüst bir ortam sağlamak amacıyla P2P ağ iletişimiyle birlikte blok zinciri teknolojisinin benzersiz özelliklerini kullanan bir ConsenSys inkübasyonu ve Pantera destekli bir şirkettir. Oyuncu fonları asla Virtue Poker tarafından tutulmaz. Bunun yerine oyun satın alımları, Ethereum “akıllı sözleşmeleri” tarafından emanette tutulur ve ödemeler 30 saniye veya daha kısa sürede gerçekleşir.

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Virtue Poker Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Virtue Poker, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VPP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Virtue Poker fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Virtue Poker Fiyat Geçmişi

VPP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VPP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Virtue Poker fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Virtue Poker (VPP) Satın Alma

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VPP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VPP / VND ₫ 27.589716 1 VPP / AUD A$ 0.0017216 1 VPP / GBP ￡ 0.00081776 1 VPP / EUR € 0.00094688 1 VPP / USD $ 0.001076 1 VPP / MYR RM 0.00475592 1 VPP / TRY ₺ 0.04095256 1 VPP / JPY ¥ 0.15441676 1 VPP / RUB ₽ 0.090115 1 VPP / INR ₹ 0.09274044 1 VPP / IDR Rp 18.2372854 1 VPP / KRW ₩ 1.53057772 1 VPP / PHP ₱ 0.06128896 1 VPP / EGP ￡E. 0.05522032 1 VPP / BRL R$ 0.00632688 1 VPP / CAD C$ 0.00149564 1 VPP / BDT ৳ 0.13076628 1 VPP / NGN ₦ 1.71884544 1 VPP / UAH ₴ 0.0445464 1 VPP / VES Bs 0.076396 1 VPP / PKR Rs 0.30173192 1 VPP / KZT ₸ 0.55606604 1 VPP / THB ฿ 0.03602448 1 VPP / TWD NT$ 0.03473328 1 VPP / AED د.إ 0.00394892 1 VPP / CHF Fr 0.00087156 1 VPP / HKD HK$ 0.008339 1 VPP / MAD .د.م 0.0100068 1 VPP / MXN $ 0.0219504

Virtue Poker Kaynağı

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