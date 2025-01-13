Hourglass (WAIT) Nedir?

Hourglass, mülkiyetten vazgeçilen topluluk odaklı, vergiden muaf bir tokendir. Arzın %100'ü dolaşımdadır. Hourglass'ın misyonu, kripto alanıyla ana akım eğlence, popüler uygulamalar, büyük perakende markaları ve büyük ölçekli gerçek hayat etkinlikleri arasında köprü kuran projeler geliştirerek Web 3.0'ı yükseltmektir. Hourglass, kripto para biriminin hızlı tempoya sahip dünyasını ilk kez ana akım bir televizyon izleyicisine sunan “The Next Crypto Gem” TV şovunun yapımının ortağıdır.

Hourglass, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hourglass yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- WAIT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hourglass hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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Hourglass Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hourglass, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WAIT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hourglass fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hourglass Fiyat Geçmişi

WAIT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WAIT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hourglass fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hourglass (WAIT) Satın Alma

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Hourglass Kaynağı

Hourglass hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: