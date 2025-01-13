WATER MEMECOIN Fiyatı(WATERSOL)
Bugün için WATER MEMECOIN (WATERSOL) mevcut fiyatı 0.00001443 USD ve mevcut piyasa değeri -- USD. WATERSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar WATER MEMECOIN Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 758.61 USD
- Gün içindeki WATER MEMECOIN fiyat değişimi -7.20%
- Dolaşımdaki arz: -- USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için WATER MEMECOIN fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0000011196
|-7.19%
|30 Gün
|$ -0.00000699
|-32.64%
|60 Gün
|$ -0.00002014
|-58.26%
|90 Gün
|$ -0.0000268
|-65.01%
En güncel WATER MEMECOIN fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-3.16%
-7.19%
-23.33%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$WATER, gerçek dünya üzerinde net olumlu bir etkiye sahip olma misyonuyla Solana üzerinde yer alan bir sonraki büyük memecoindir ve kendisini diğer meme coinlerden farklı kılmaktadır.
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Miktar
1 WATERSOL = 0.00001443 USD