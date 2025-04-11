Wave World (WAV) Nedir?

WaveWorld, Sui & MOVE üzerinde GameFi, DeFi ve Yapay Zekâ akıllı alım satımını birleştiren ilk blok zinciri platformudur. Telegram, Twitter, LINE üzerinden erişilebilen bu platform, Web2 ve Web3 kullanıcılarını sorunsuz oyun, alım satım ve DeFi için bir araya getiriyor - ekstra uygulamaya gerek yok! Sui, Aptos ve Movement'taki tüm DEX'lerde herhangi bir token alım satımı yapmak için en hızlı, en basit ve en güvenli platform.

Wave World, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wave World yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- WAV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Wave World hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Wave World satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Wave World Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wave World, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WAV fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wave World fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wave World Fiyat Geçmişi

WAV fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WAV kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Wave World fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Wave World (WAV) Satın Alma

Nasıl Wave World satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Wave World Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WAV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAV / VND ₫ 397.17909 1 WAV / AUD A$ 0.024784 1 WAV / GBP ￡ 0.0117724 1 WAV / EUR € 0.0136312 1 WAV / USD $ 0.01549 1 WAV / MYR RM 0.0684658 1 WAV / TRY ₺ 0.5893945 1 WAV / JPY ¥ 2.2296306 1 WAV / RUB ₽ 1.2955836 1 WAV / INR ₹ 1.3346184 1 WAV / IDR Rp 262.5423335 1 WAV / KRW ₩ 22.0027705 1 WAV / PHP ₱ 0.8823104 1 WAV / EGP ￡E. 0.7949468 1 WAV / BRL R$ 0.0907714 1 WAV / CAD C$ 0.0215311 1 WAV / BDT ৳ 1.8824997 1 WAV / NGN ₦ 24.7443456 1 WAV / UAH ₴ 0.641286 1 WAV / VES Bs 1.09979 1 WAV / PKR Rs 4.3437058 1 WAV / KZT ₸ 8.0050771 1 WAV / THB ฿ 0.5190699 1 WAV / TWD NT$ 0.5007917 1 WAV / AED د.إ 0.0568483 1 WAV / CHF Fr 0.0125469 1 WAV / HKD HK$ 0.1200475 1 WAV / MAD .د.م 0.144057 1 WAV / MXN $ 0.3153764

Wave World Kaynağı

Wave World hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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