WorldBrain (WBC) Nedir?

WorldBrain, OpenAI'nin bir alt kuruluşu olan Worldbrains Vakfı tarafından başlatılan yenilikçi bir yapay zeka projesidir. ChatGPT'nin Dünya ölçeğindeki veritabanına dayanan WorldBrain, "Dünya Modeli" için bir başlangıç dünyası (referans çerçevesi) oluşturur ve böylece WorldBrain'in dünyayı insan beyni gibi modelleme yeteneğini gerçekleştirir. Dağıtık bilgi işlem teknolojisinden yararlanmak, donanım cihazlarını DePIN ağı üzerinden küresel olarak dağıtmak ve tokenizasyon mekanizmasını uygulamak, her kullanıcının WorldBrain sisteminin yaratıcısı ve sahibi olmasını ve WorldBrain tarafından oluşturulan zenginliği tüm katılımcılar arasında etkin bir şekilde dağıtmasını sağlar. İnsanlara gerçekten fayda sağlayın!

WorldBrain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, WorldBrain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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WorldBrain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, WorldBrain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WBC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen WorldBrain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

WorldBrain Fiyat Geçmişi

WBC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WBC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen WorldBrain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

WorldBrain (WBC) Satın Alma

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WorldBrain Kaynağı

WorldBrain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: