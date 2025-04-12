Wizzwoods (WIZZ) Nedir?

Wizzwoods, Pixels, Axie Infinity ve DeFi Kingdoms'ın benzersiz bir karışımıdır—ama bir farkla: Berachain, TON ve Kaia ile interchain (zincirler arası) bağlantısı vardır. Bu, birden fazla blok zinciri ekosistemini birbirine bağlayan ilk oyun olup, sadece interchain (zincirler arası) ile elde edilebilen gerçekten yeni bir oyun deneyimi sunmaktadır.

Wizzwoods, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wizzwoods yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Wizzwoods Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wizzwoods, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WIZZ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wizzwoods fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wizzwoods Fiyat Geçmişi

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Wizzwoods (WIZZ) Satın Alma

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WIZZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WIZZ / VND ₫ 397.4355 1 WIZZ / AUD A$ 0.024645 1 WIZZ / GBP ￡ 0.01178 1 WIZZ / EUR € 0.01364 1 WIZZ / USD $ 0.0155 1 WIZZ / MYR RM 0.06851 1 WIZZ / TRY ₺ 0.589775 1 WIZZ / JPY ¥ 2.2289 1 WIZZ / RUB ₽ 1.290375 1 WIZZ / INR ₹ 1.33517 1 WIZZ / IDR Rp 262.711825 1 WIZZ / KRW ₩ 21.985665 1 WIZZ / PHP ₱ 0.88319 1 WIZZ / EGP ￡E. 0.79546 1 WIZZ / BRL R$ 0.090985 1 WIZZ / CAD C$ 0.021545 1 WIZZ / BDT ৳ 1.883715 1 WIZZ / NGN ₦ 24.76032 1 WIZZ / UAH ₴ 0.6417 1 WIZZ / VES Bs 1.1005 1 WIZZ / PKR Rs 4.34651 1 WIZZ / KZT ₸ 8.010245 1 WIZZ / THB ฿ 0.51925 1 WIZZ / TWD NT$ 0.50127 1 WIZZ / AED د.إ 0.056885 1 WIZZ / CHF Fr 0.012555 1 WIZZ / HKD HK$ 0.120125 1 WIZZ / MAD .د.م 0.14415 1 WIZZ / MXN $ 0.315115

Wizzwoods Kaynağı

Wizzwoods hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: