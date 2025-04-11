Wall Street Games Logosu

Wall Street Games Fiyatı(WSG)

USD

Wall Street Games (WSG) Canlı Fiyat Grafiği

$0.000542
$0.000542$0.000542
+0.18%(1D)

WSG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Wall Street Games (WSG) mevcut fiyatı 0.000542 USD ve mevcut piyasa değeri $ 149.26K USD. WSG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Wall Street Games Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 680.84 USD
- Gün içindeki Wall Street Games fiyat değişimi +0.18%
- Dolaşımdaki arz: 275.38M USD.

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WSG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Wall Street Games fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00000097+0.18%
30 Gün$ -0.000589-52.08%
60 Gün$ -0.001014-65.17%
90 Gün$ -0.001889-77.71%
Bugünkü Wall Street Games Fiyatı Değişimi

Bugün, WSG, $ +0.00000097 (+0.18%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Wall Street Games 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.000589 (-52.08%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Wall Street Games 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WSG değişimi $ -0.001014 (-65.17%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Wall Street Games 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.001889 (-77.71%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WSG Fiyat Bilgisi

En güncel Wall Street Games fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.000516
$ 0.000516$ 0.000516

$ 0.000542
$ 0.000542$ 0.000542

$ 0.206
$ 0.206$ 0.206

+0.18%

+0.18%

-22.24%

WSG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 149.26K
$ 149.26K$ 149.26K

$ 680.84
$ 680.84$ 680.84

275.38M
275.38M 275.38M

Wall Street Games (WSG) Nedir?

Wall Street Games, oyuncuların kripto para ödülleri için eğlenceli ve bağımlılık yapan basit oyunlarda birbirleriyle savaştığı, blok zinciri tabanlı yeni nesil bir çevrimiçi oyun platformudur!

Wall Street Games, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wall Street Games yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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- WSG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Wall Street Games Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wall Street Games, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WSG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wall Street Games fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wall Street Games Fiyat Geçmişi

WSG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WSG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Wall Street Games fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Wall Street Games (WSG) Satın Alma

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WSG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WSG / VND
13.897422
1 WSG / AUD
A$0.0008672
1 WSG / GBP
0.00041192
1 WSG / EUR
0.00047696
1 WSG / USD
$0.000542
1 WSG / MYR
RM0.00239564
1 WSG / TRY
0.02062852
1 WSG / JPY
¥0.0779938
1 WSG / RUB
0.04519738
1 WSG / INR
0.04668788
1 WSG / IDR
Rp9.1864393
1 WSG / KRW
0.7698839
1 WSG / PHP
0.03088858
1 WSG / EGP
￡E.0.0278317
1 WSG / BRL
R$0.00317612
1 WSG / CAD
C$0.00075338
1 WSG / BDT
0.06586926
1 WSG / NGN
0.86581248
1 WSG / UAH
0.0224388
1 WSG / VES
Bs0.038482
1 WSG / PKR
Rs0.15198764
1 WSG / KZT
0.28010018
1 WSG / THB
฿0.01814616
1 WSG / TWD
NT$0.0175337
1 WSG / AED
د.إ0.00198914
1 WSG / CHF
Fr0.00043902
1 WSG / HKD
HK$0.0042005
1 WSG / MAD
.د.م0.0050406
1 WSG / MXN
$0.01101886

Wall Street Games Kaynağı

Wall Street Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Wall Street Games Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WSG
USD

1 WSG = 0.000542 USD

Al-Sat

WSGUSDT
$0.000542
$0.000542$0.000542
+5.03%

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