Kinka (XNK) Nedir?

Kinka Gold, Japonya'nın en köklü altın ticareti evlerinden biri olan Daiichi Commodities (8746.T) tarafından Japonya'nın en büyük Kitlesel Fonlama Platformu olan Crowdbank ile birlikte çıkarılmıştır. $XNK token, tamamen denetlenmiş ve tüm Japon FSA düzenlemeleriyle uyumlu olan iflastan uzak kasalarda depolanan gerçek fiziksel altın tarafından %100 rezerv desteklidir. Her bir $XNK 1 ince troy ons saf altın değerinde olacaktır. Daiichi Commodities kasaya daha fazla altın ekledikçe, DeFi, Web3 ve tüm kripto alanında kullanılmak üzere daha fazla $XNK token çıkarılacaktır.

Kinka, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kinka yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Kinka Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kinka, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XNK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kinka fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kinka Fiyat Geçmişi

XNK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XNK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kinka fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kinka (XNK) Satın Alma

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Kinka Kaynağı

Kinka hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: