YAY Network Logosu

YAY Network Fiyatı(YAY)

USD

YAY Network (YAY) Canlı Fiyat Grafiği

$0.0005741
$0.0005741$0.0005741
+6.55%(1D)

YAY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için YAY Network (YAY) mevcut fiyatı 0.0005741 USD ve mevcut piyasa değeri $ 360.39K USD. YAY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar YAY Network Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.02K USD
- Gün içindeki YAY Network fiyat değişimi +6.55%
- Dolaşımdaki arz: 627.75M USD.

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YAY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için YAY Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.000035292+6.55%
30 Gün$ -0.0001541-21.17%
60 Gün$ -0.0007119-55.36%
90 Gün$ -0.0015078-72.43%
Bugünkü YAY Network Fiyatı Değişimi

Bugün, YAY, $ +0.000035292 (+6.55%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

YAY Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.0001541 (-21.17%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

YAY Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, YAY değişimi $ -0.0007119 (-55.36%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

YAY Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.0015078 (-72.43%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

YAY Fiyat Bilgisi

En güncel YAY Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.0005388
$ 0.0005388$ 0.0005388

$ 0.0005748
$ 0.0005748$ 0.0005748

$ 0.088
$ 0.088$ 0.088

-0.02%

+6.55%

+3.01%

YAY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 360.39K
$ 360.39K$ 360.39K

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

627.75M
627.75M 627.75M

YAY Network (YAY) Nedir?

YAY Network, Web3 ekosistemindeki vizyoner girişimcileri güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi ve merkeziyetsiz bir risk sermayesi ve hızlandırıcı platformudur. Üst düzey bir launchpad deneyimine öncülük eden YAY Network, benzersiz destek hizmetleri ve adil fonlama fırsatları karışımı sunar. $YAY stake etme yoluyla, kullanıcılar ölçeklenebilir İlk Dex Arzları (IDOs) ve Özel Alfa grubuna erişim kazanır.

YAY Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, YAY Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- YAY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda YAY Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, YAY Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

YAY Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, YAY Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte YAY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen YAY Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

YAY Network Fiyat Geçmişi

YAY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak YAY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen YAY Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

YAY Network (YAY) Satın Alma

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YAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YAY / VND
14.7204981
1 YAY / AUD
A$0.00091856
1 YAY / GBP
0.000436316
1 YAY / EUR
0.000505208
1 YAY / USD
$0.0005741
1 YAY / MYR
RM0.002537522
1 YAY / TRY
0.021850246
1 YAY / JPY
¥0.082389091
1 YAY / RUB
0.048080875
1 YAY / INR
0.049481679
1 YAY / IDR
Rp9.730507015
1 YAY / KRW
0.816640027
1 YAY / PHP
0.032700736
1 YAY / EGP
￡E.0.029462812
1 YAY / BRL
R$0.003375708
1 YAY / CAD
C$0.000797999
1 YAY / BDT
0.069770373
1 YAY / NGN
0.917090304
1 YAY / UAH
0.02376774
1 YAY / VES
Bs0.0407611
1 YAY / PKR
Rs0.160989122
1 YAY / KZT
0.296689139
1 YAY / THB
฿0.019220868
1 YAY / TWD
NT$0.018531948
1 YAY / AED
د.إ0.002106947
1 YAY / CHF
Fr0.000465021
1 YAY / HKD
HK$0.004449275
1 YAY / MAD
.د.م0.00533913
1 YAY / MXN
$0.01171164

YAY Network Kaynağı

YAY Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi YAY Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

YAY
USD

1 YAY = 0.0005741 USD

Al-Sat

YAYUSDT
$0.0005741
$0.0005741$0.0005741
+6.55%

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