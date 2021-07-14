YLDY (YLDY) Nedir?

Yieldly has built the world’s first and only DeFi suite on Algorand. Yieldly is delivering its mission to create the next-generation DeFi ecosystem; one which enables the lightest and fastest digital asset exchange, accessible across all chains. To date, Yieldly has released market-leading staking pools, no-loss lottery, and world-first ALGO-ETH bridge. Users can trade faster, earn high rewards with lower fees, and benefit from more security than any other protocol.

YLDY, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, YLDY yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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YLDY Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, YLDY, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte YLDY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen YLDY fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

YLDY Fiyat Geçmişi

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YLDY (YLDY) Satın Alma

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YLDY Kaynağı

YLDY hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: