Yuliverse (YULI) Nedir?

Yuliverse, yaklaşık 1 Milyon Twitter ve 300 Bin discord kullanıcısıyla Web3 lokasyon tabanlı alternatif gerçeklik oyunlarında (Pokémon GO'nun Web3 versiyonu) dünya lideridir. 2022 yılında faaliyete geçen Yuliverse, şu anda oyun uygulaması Yuliverse ve iletişim devleri LINE ve Kakao tarafından geliştirilen bir zincir olan Kaia üzerine kurulu bir Mini Dapp olan YuliGO'dan oluşmaktadır. YuliGO, Xiaohongshu ve WeChat Moments'tan ilham alan, yenilikçi bir lokasyon tabanlı oyunlaştırılmış sosyal içerik platformudur. Web3 tutkunları için tasarlanan Yuliverse, kullanıcıların paylaşılan anları tokenize varlıklara dönüştürmelerini sağlayarak herkesin $YULI resmi tokeni kullanarak ağdan kazanç elde etmesine olanak tanır.

Yuliverse, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Yuliverse yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- YULI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Yuliverse hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Yuliverse satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Yuliverse Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Yuliverse, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte YULI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Yuliverse fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Yuliverse Fiyat Geçmişi

YULI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak YULI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Yuliverse fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Yuliverse (YULI) Satın Alma

Nasıl Yuliverse satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Yuliverse Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

Yuliverse Kaynağı

Yuliverse hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Öne Çıkan Haberler

Q4 2024 MX Token Buyback and Burn: Strengthening the MX Ecosystem A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q4 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!

Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!

MEXC İçerikleri

Liquidity Analysis: Which CEX is the Liquidity Leader? MEXC dominates liquidity in spot and futures markets with unmatched market depth, surpassing other exchanges. Find out why MEXC is the liquidity leader!