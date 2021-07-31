CryptoZoon Fiyatı(ZOON)
Bugün için CryptoZoon (ZOON) mevcut fiyatı 0.000953 USD ve mevcut piyasa değeri $ 675.72K USD. ZOON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar CryptoZoon Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.61K USD
- Gün içindeki CryptoZoon fiyat değişimi +0.04%
- Dolaşımdaki arz: 709.04M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CryptoZoon fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.000000381
|+0.04%
|30 Gün
|$ -0.0000817
|-7.90%
|60 Gün
|$ +0.0000162
|+1.72%
|90 Gün
|$ +0.0000452
|+4.97%
En güncel CryptoZoon fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-2.00%
+0.04%
-6.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CryptoZoon is a new cryptocurrency with the ticker symbol Zoon which is inclined by Pokemon Story. Its main aim is to generate a comprehensive manifesto of integral monsters that allows millions of users to take part in the blockchain-based and NFT gaming world in an easy, innovative, and fun way.
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Miktar
1 ZOON = 0.000953 USD