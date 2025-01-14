ZenPandaCoin Fiyatı(ZPC)
Bugün için ZenPandaCoin (ZPC) mevcut fiyatı 0.0000000001247 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. ZPC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar ZenPandaCoin Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.92K USD
- Gün içindeki ZenPandaCoin fiyat değişimi +0.24%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ZenPandaCoin fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.000000000000299
|+0.24%
|30 Gün
|$ -0.0000000000389
|-23.78%
|60 Gün
|$ -0.0000000000219
|-14.94%
|90 Gün
|$ -0.0000000000044
|-3.41%
En güncel ZenPandaCoin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-0.17%
+0.24%
-19.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ZenPandaCoin ($ZPC), merkeziyetsiz finans (DEFI) ile finansal barış ve refah sağlamayı amaçlayan Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir meme tokenidir. Proje, sakinlik, denge ve bilgeliği simgeleyen maskotu Zen Panda'nın etrafında birleşir. Misyonumuz, finansal başarıya ulaşmak için DEFI'nin gücünden yararlanan güçlü, destekleyici bir topluluk yaratmaktır. Ayrıca, ZenPandaCoin, sıfır bilgi bir L2 zinciri olan Arbitrum üzerine ilk dağıtım ile zincirli bir mesajlaşma protokolü olan Layerzero'yu destekleyecektir.
ZenPandaCoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZenPandaCoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Miktar
1 ZPC = 0.0000000001247 USD