A3S Fiyatı (AA)
Bugün için canlı A3S (AA) fiyatı, 0,00534256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1,28M USD. AA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
A3S Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki A3S fiyat değişimi -%0,72
- Dolaşımdaki arz: 240,20M USD.
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Gün içerisinde, A3S / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, A3S / USD fiyat değişimi, $ -0,0029254031.
Son 60 gün içerisinde, A3S / USD fiyat değişimi, $ -0,0032400419.
Son 90 gün içerisinde, A3S / USD fiyat değişimi, $ -0,006263482565268478.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,72
|30 Gün
|$ -0,0029254031
|-%54,75
|60 Gün
|$ -0,0032400419
|-%60,64
|90 Gün
|$ -0,006263482565268478
|-%53,96
En güncel A3S fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,04
-%0,72
-%12,98
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The A3S Protocol, represented by the AA token, is a crypto project focused on developing a new paradigm for on-chain interactions through a structured process called "abstraction” that occurs in three stages: 1. Account Abstraction 2. Interaction Abstraction 3. Intent Abstraction A key component of the A3S Protocol is the introduction of Smart NFTs, a form of Non-Fungible Tokens that incorporate smart contract features. Unlike traditional NFTs that represent ownership of a unique item on the blockchain, Smart NFTs are embedded with programmable logic, enabling them to interact and react to certain events or conditions. They are dynamic and interactive, adaptable for various uses such as access control, participation in DeFi protocols, or integration into complex blockchain ecosystems.
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