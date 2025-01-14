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Aave AAVE Fiyatı (AAAVE)

USD

Aave AAVE (AAAVE) Canlı Fiyat Grafiği

$292.69
$292.69$292.69
+7.00%(1D)

Bugünkü Aave AAVE (AAAVE) Fiyatı

Bugün için canlı Aave AAVE (AAAVE) fiyatı, 292.69 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AAAVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave AAVE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 107.80K USD
- Gün içindeki Aave AAVE fiyat değişimi +7.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave AAVE (AAAVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AAVE / USD fiyat değişimi, $ +19.29.
Son 30 gün içerisinde, Aave AAVE / USD fiyat değişimi, $ -57.2717937910.
Son 60 gün içerisinde, Aave AAVE / USD fiyat değişimi, $ +263.4270586830.
Son 90 gün içerisinde, Aave AAVE / USD fiyat değişimi, $ +134.45069337183904.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +19.29+7.02%
30 Gün$ -57.2717937910-19.56%
60 Gün$ +263.4270586830+90.00%
90 Gün$ +134.45069337183904+84.97%

Aave AAVE (AAAVE) Fiyat Analizi

En güncel Aave AAVE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 267.33
$ 267.33$ 267.33

$ 297.89
$ 297.89$ 297.89

$ 443.4
$ 443.4$ 443.4

-0.16%

+7.02%

-11.06%

Aave AAVE (AAAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 107.80K
$ 107.80K$ 107.80K

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Aave AAVE (AAAVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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AAAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAAVE / AUD
A$471.2309
1 AAAVE / GBP
240.0058
1 AAAVE / EUR
283.9093
1 AAAVE / USD
$292.69
1 AAAVE / MYR
RM1,317.105
1 AAAVE / TRY
10,384.6412
1 AAAVE / JPY
¥46,215.751
1 AAAVE / RUB
30,141.2162
1 AAAVE / INR
25,329.3926
1 AAAVE / IDR
Rp4,798,195.9536
1 AAAVE / PHP
17,195.5375
1 AAAVE / EGP
￡E.14,766.2105
1 AAAVE / BRL
R$1,773.7014
1 AAAVE / CAD
C$418.5467
1 AAAVE / BDT
35,599.8847
1 AAAVE / NGN
454,486.1051
1 AAAVE / UAH
12,383.7139
1 AAAVE / VES
Bs15,512.57
1 AAAVE / PKR
Rs81,642.9486
1 AAAVE / KZT
155,353.9982
1 AAAVE / THB
฿10,170.9775
1 AAAVE / TWD
NT$9,652.9162
1 AAAVE / CHF
Fr266.3479
1 AAAVE / HKD
HK$2,277.1282
1 AAAVE / MAD
.د.م2,947.3883