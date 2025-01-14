Aave AMM BptWBTCWETH Logosu

Aave AMM BptWBTCWETH Fiyatı (AAMMBPTWBTCWETH)

USD

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$275,541
$275,541$275,541
+4.80%(1D)

Bugünkü Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Fiyatı

Bugün için canlı Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) fiyatı, 275,541 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AAMMBPTWBTCWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave AMM BptWBTCWETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave AMM BptWBTCWETH fiyat değişimi +4.86%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM BptWBTCWETH / USD fiyat değişimi, $ +12,708.76.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM BptWBTCWETH / USD fiyat değişimi, $ -33,360.7132635000.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM BptWBTCWETH / USD fiyat değişimi, $ +16,292.8219923000.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM BptWBTCWETH / USD fiyat değişimi, $ +67,363.0951164809.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +12,708.76+4.86%
30 Gün$ -33,360.7132635000-12.10%
60 Gün$ +16,292.8219923000+5.91%
90 Gün$ +67,363.0951164809+32.36%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM BptWBTCWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 257,421
$ 257,421$ 257,421

$ 280,308
$ 280,308$ 280,308

$ 329,475
$ 329,475$ 329,475

-0.34%

+4.86%

-8.30%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Nedir?

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Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) Kaynağı

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AAMMBPTWBTCWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMBPTWBTCWETH / AUD
A$443,621.01
1 AAMMBPTWBTCWETH / GBP
225,943.62
1 AAMMBPTWBTCWETH / EUR
267,274.77
1 AAMMBPTWBTCWETH / USD
$275,541
1 AAMMBPTWBTCWETH / MYR
RM1,239,934.5
1 AAMMBPTWBTCWETH / TRY
9,776,194.68
1 AAMMBPTWBTCWETH / JPY
¥43,521,700.95
1 AAMMBPTWBTCWETH / RUB
28,449,608.25
1 AAMMBPTWBTCWETH / INR
23,845,318.14
1 AAMMBPTWBTCWETH / IDR
Rp4,517,064,851.04
1 AAMMBPTWBTCWETH / PHP
16,188,033.75
1 AAMMBPTWBTCWETH / EGP
￡E.13,901,043.45
1 AAMMBPTWBTCWETH / BRL
R$1,669,778.46
1 AAMMBPTWBTCWETH / CAD
C$394,023.63
1 AAMMBPTWBTCWETH / BDT
33,514,051.83
1 AAMMBPTWBTCWETH / NGN
427,857,309.39
1 AAMMBPTWBTCWETH / UAH
11,658,139.71
1 AAMMBPTWBTCWETH / VES
Bs14,603,673
1 AAMMBPTWBTCWETH / PKR
Rs76,859,406.54
1 AAMMBPTWBTCWETH / KZT
146,251,651.98
1 AAMMBPTWBTCWETH / THB
฿9,575,049.75
1 AAMMBPTWBTCWETH / TWD
NT$9,087,342.18
1 AAMMBPTWBTCWETH / CHF
Fr250,742.31
1 AAMMBPTWBTCWETH / HKD
HK$2,143,708.98
1 AAMMBPTWBTCWETH / MAD
.د.م2,774,697.87