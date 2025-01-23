Aave AMM UniBATWETH Logosu

Aave AMM UniBATWETH Fiyatı (AAMMUNIBATWETH)

USD

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$81.34
$81.34$81.34
-3.50%(1D)

Bugünkü Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Fiyatı

Bugün için canlı Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) fiyatı, 81.34 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AAMMUNIBATWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave AMM UniBATWETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave AMM UniBATWETH fiyat değişimi -3.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ -2.99472932996669.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ -2.0366234560.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ -5.8468086740.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniBATWETH / USD fiyat değişimi, $ +18.92447721732975.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -2.99472932996669-3.54%
30 Gün$ -2.0366234560-2.50%
60 Gün$ -5.8468086740-7.18%
90 Gün$ +18.92447721732975+30.32%

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniBATWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 81.09
$ 81.09$ 81.09

$ 84.63
$ 84.63$ 84.63

$ 229.23
$ 229.23$ 229.23

-1.05%

-3.54%

-7.83%

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) Kaynağı

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AAMMUNIBATWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNIBATWETH / AUD
A$129.3306
1 AAMMUNIBATWETH / GBP
65.8854
1 AAMMUNIBATWETH / EUR
78.0864
1 AAMMUNIBATWETH / USD
$81.34
1 AAMMUNIBATWETH / MYR
RM361.1496
1 AAMMUNIBATWETH / TRY
2,899.771
1 AAMMUNIBATWETH / JPY
¥12,728.8966
1 AAMMUNIBATWETH / RUB
8,072.995
1 AAMMUNIBATWETH / INR
7,033.4698
1 AAMMUNIBATWETH / IDR
Rp1,333,442.4096
1 AAMMUNIBATWETH / PHP
4,766.524
1 AAMMUNIBATWETH / EGP
￡E.4,092.2154
1 AAMMUNIBATWETH / BRL
R$483.1596
1 AAMMUNIBATWETH / CAD
C$116.3162
1 AAMMUNIBATWETH / BDT
9,920.2264
1 AAMMUNIBATWETH / NGN
126,697.6242
1 AAMMUNIBATWETH / UAH
3,416.28
1 AAMMUNIBATWETH / VES
Bs4,473.7
1 AAMMUNIBATWETH / PKR
Rs22,675.9652
1 AAMMUNIBATWETH / KZT
42,386.274
1 AAMMUNIBATWETH / THB
฿2,759.8662
1 AAMMUNIBATWETH / TWD
NT$2,664.6984
1 AAMMUNIBATWETH / CHF
Fr73.206
1 AAMMUNIBATWETH / HKD
HK$632.8252
1 AAMMUNIBATWETH / MAD
.د.م811.7732