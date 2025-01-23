Aave AMM UniCRVWETH Logosu

Aave AMM UniCRVWETH Fiyatı (AAMMUNICRVWETH)

USD

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$1,145.77
$1,145.77$1,145.77
-7.50%(1D)

Bugünkü Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Fiyatı

Bugün için canlı Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) fiyatı, 1,145.77 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AAMMUNICRVWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave AMM UniCRVWETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave AMM UniCRVWETH fiyat değişimi -7.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ -93.74762204789.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ -130.7113894090.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ +232.6008198910.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniCRVWETH / USD fiyat değişimi, $ +575.9517423494556.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -93.74762204789-7.56%
30 Gün$ -130.7113894090-11.40%
60 Gün$ +232.6008198910+20.30%
90 Gün$ +575.9517423494556+101.08%

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniCRVWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,139.51
$ 1,139.51$ 1,139.51

$ 1,241.14
$ 1,241.14$ 1,241.14

$ 1,773.24
$ 1,773.24$ 1,773.24

-2.23%

-7.56%

-13.00%

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Nedir?

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Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) Kaynağı

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AAMMUNICRVWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNICRVWETH / AUD
A$1,821.7743
1 AAMMUNICRVWETH / GBP
928.0737
1 AAMMUNICRVWETH / EUR
1,099.9392
1 AAMMUNICRVWETH / USD
$1,145.77
1 AAMMUNICRVWETH / MYR
RM5,087.2188
1 AAMMUNICRVWETH / TRY
40,846.7005
1 AAMMUNICRVWETH / JPY
¥179,301.5473
1 AAMMUNICRVWETH / RUB
113,717.6725
1 AAMMUNICRVWETH / INR
99,074.7319
1 AAMMUNICRVWETH / IDR
Rp18,783,111.7488
1 AAMMUNICRVWETH / PHP
67,142.122
1 AAMMUNICRVWETH / EGP
￡E.57,643.6887
1 AAMMUNICRVWETH / BRL
R$6,805.8738
1 AAMMUNICRVWETH / CAD
C$1,638.4511
1 AAMMUNICRVWETH / BDT
139,738.1092
1 AAMMUNICRVWETH / NGN
1,784,685.7251
1 AAMMUNICRVWETH / UAH
48,122.34
1 AAMMUNICRVWETH / VES
Bs63,017.35
1 AAMMUNICRVWETH / PKR
Rs319,417.7606
1 AAMMUNICRVWETH / KZT
597,060.747
1 AAMMUNICRVWETH / THB
฿38,875.9761
1 AAMMUNICRVWETH / TWD
NT$37,535.4252
1 AAMMUNICRVWETH / CHF
Fr1,031.193
1 AAMMUNICRVWETH / HKD
HK$8,914.0906
1 AAMMUNICRVWETH / MAD
.د.م11,434.7846