Aave AMM UniMKRWETH Logosu

Aave AMM UniMKRWETH Fiyatı (AAMMUNIMKRWETH)

USD

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$5,938.02
$5,938.02$5,938.02
-4.50%(1D)

Bugünkü Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Fiyatı

Bugün için canlı Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) fiyatı, 5,938.02 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AAMMUNIMKRWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave AMM UniMKRWETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave AMM UniMKRWETH fiyat değişimi -4.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki AAMMUNIMKRWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AAMMUNIMKRWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave AMM UniMKRWETH / USD fiyat değişimi, $ -282.284809276741.
Son 30 gün içerisinde, Aave AMM UniMKRWETH / USD fiyat değişimi, $ -839.2251170160.
Son 60 gün içerisinde, Aave AMM UniMKRWETH / USD fiyat değişimi, $ -1,037.1648571020.
Son 90 gün içerisinde, Aave AMM UniMKRWETH / USD fiyat değişimi, $ +954.013034429697.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -282.284809276741-4.54%
30 Gün$ -839.2251170160-14.13%
60 Gün$ -1,037.1648571020-17.46%
90 Gün$ +954.013034429697+19.14%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave AMM UniMKRWETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5,905.55
$ 5,905.55$ 5,905.55

$ 6,226.25
$ 6,226.25$ 6,226.25

$ 11,087.25
$ 11,087.25$ 11,087.25

-1.05%

-4.54%

-9.36%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AAMMUNIMKRWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AAMMUNIMKRWETH / AUD
A$9,441.4518
1 AAMMUNIMKRWETH / GBP
4,809.7962
1 AAMMUNIMKRWETH / EUR
5,700.4992
1 AAMMUNIMKRWETH / USD
$5,938.02
1 AAMMUNIMKRWETH / MYR
RM26,364.8088
1 AAMMUNIMKRWETH / TRY
211,690.413
1 AAMMUNIMKRWETH / JPY
¥929,240.7498
1 AAMMUNIMKRWETH / RUB
589,348.485
1 AAMMUNIMKRWETH / INR
513,460.5894
1 AAMMUNIMKRWETH / IDR
Rp97,344,574.5888
1 AAMMUNIMKRWETH / PHP
347,967.972
1 AAMMUNIMKRWETH / EGP
￡E.298,741.7862
1 AAMMUNIMKRWETH / BRL
R$35,271.8388
1 AAMMUNIMKRWETH / CAD
C$8,491.3686
1 AAMMUNIMKRWETH / BDT
724,200.9192
1 AAMMUNIMKRWETH / NGN
9,249,238.0926
1 AAMMUNIMKRWETH / UAH
249,396.84
1 AAMMUNIMKRWETH / VES
Bs326,591.1
1 AAMMUNIMKRWETH / PKR
Rs1,655,401.2156
1 AAMMUNIMKRWETH / KZT
3,094,302.222
1 AAMMUNIMKRWETH / THB
฿201,477.0186
1 AAMMUNIMKRWETH / TWD
NT$194,529.5352
1 AAMMUNIMKRWETH / CHF
Fr5,344.218
1 AAMMUNIMKRWETH / HKD
HK$46,197.7956
1 AAMMUNIMKRWETH / MAD
.د.م59,261.4396