Aave Interest Bearing STETH Logosu

Aave Interest Bearing STETH Fiyatı (ASTETH)

USD

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,222.11
$3,222.11$3,222.11
-3.50%(1D)

Bugünkü Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Fiyatı

Bugün için canlı Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) fiyatı, 3,222.61 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ASTETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave Interest Bearing STETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave Interest Bearing STETH fiyat değişimi -3.51%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave Interest Bearing STETH / USD fiyat değişimi, $ -117.145443060561.
Son 30 gün içerisinde, Aave Interest Bearing STETH / USD fiyat değişimi, $ -150.6853764680.
Son 60 gün içerisinde, Aave Interest Bearing STETH / USD fiyat değişimi, $ -192.5615821130.
Son 90 gün içerisinde, Aave Interest Bearing STETH / USD fiyat değişimi, $ +697.1150566983737.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -117.145443060561-3.51%
30 Gün$ -150.6853764680-4.67%
60 Gün$ -192.5615821130-5.97%
90 Gün$ +697.1150566983737+27.60%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Fiyat Analizi

En güncel Aave Interest Bearing STETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,204.49
$ 3,204.49$ 3,204.49

$ 3,343.82
$ 3,343.82$ 3,343.82

$ 4,089.44
$ 4,089.44$ 4,089.44

-1.03%

-3.51%

-5.39%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

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ASTETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASTETH / AUD
A$5,123.9499
1 ASTETH / GBP
2,610.3141
1 ASTETH / EUR
3,093.7056
1 ASTETH / USD
$3,222.61
1 ASTETH / MYR
RM14,308.3884
1 ASTETH / TRY
114,886.0465
1 ASTETH / JPY
¥504,306.2389
1 ASTETH / RUB
319,844.0425
1 ASTETH / INR
278,691.3128
1 ASTETH / IDR
Rp52,829,663.6784
1 ASTETH / PHP
188,909.3982
1 ASTETH / EGP
￡E.162,129.5091
1 ASTETH / BRL
R$19,142.3034
1 ASTETH / CAD
C$4,608.3323
1 ASTETH / BDT
393,029.5156
1 ASTETH / NGN
5,019,634.0143
1 ASTETH / UAH
135,349.62
1 ASTETH / VES
Bs177,243.55
1 ASTETH / PKR
Rs898,399.2158
1 ASTETH / KZT
1,679,302.071
1 ASTETH / THB
฿109,375.3834
1 ASTETH / TWD
NT$105,572.7036
1 ASTETH / CHF
Fr2,900.349
1 ASTETH / HKD
HK$25,071.9058
1 ASTETH / MAD
.د.م32,161.6478