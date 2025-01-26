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Aave UNI Fiyatı (AUNI)

USD

Aave UNI (AUNI) Canlı Fiyat Grafiği

$12.29
$12.29$12.29
-1.30%(1D)

Bugünkü Aave UNI (AUNI) Fiyatı

Bugün için canlı Aave UNI (AUNI) fiyatı, 12.29 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AUNI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave UNI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave UNI fiyat değişimi -1.36%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave UNI (AUNI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave UNI / USD fiyat değişimi, $ -0.17057834046621.
Son 30 gün içerisinde, Aave UNI / USD fiyat değişimi, $ -1.1128078820.
Son 60 gün içerisinde, Aave UNI / USD fiyat değişimi, $ +1.1637204360.
Son 90 gün içerisinde, Aave UNI / USD fiyat değişimi, $ +4.811239984140016.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.17057834046621-1.36%
30 Gün$ -1.1128078820-9.05%
60 Gün$ +1.1637204360+9.47%
90 Gün$ +4.811239984140016+64.33%

Aave UNI (AUNI) Fiyat Analizi

En güncel Aave UNI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 12.05
$ 12.05$ 12.05

$ 12.45
$ 12.45$ 12.45

$ 31.38
$ 31.38$ 31.38

+0.21%

-1.36%

-14.39%

Aave UNI (AUNI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave UNI (AUNI) Kaynağı

Resmi Websitesi

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AUNI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUNI / AUD
A$19.4182
1 AUNI / GBP
9.832
1 AUNI / EUR
11.6755
1 AUNI / USD
$12.29
1 AUNI / MYR
RM53.7073
1 AUNI / TRY
438.0156
1 AUNI / JPY
¥1,917.24
1 AUNI / RUB
1,201.962
1 AUNI / INR
1,059.1522
1 AUNI / IDR
Rp198,225.7787
1 AUNI / PHP
715.8925
1 AUNI / EGP
￡E.617.9412
1 AUNI / BRL
R$72.6339
1 AUNI / CAD
C$17.5747
1 AUNI / BDT
1,495.9388
1 AUNI / NGN
19,143.2727
1 AUNI / UAH
515.1968
1 AUNI / VES
Bs688.24
1 AUNI / PKR
Rs3,418.5864
1 AUNI / KZT
6,354.6674
1 AUNI / THB
฿412.3295
1 AUNI / TWD
NT$402.3746
1 AUNI / CHF
Fr11.061
1 AUNI / HKD
HK$95.6162
1 AUNI / MAD
.د.م122.4084