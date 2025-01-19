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Aave v3 stMATIC Fiyatı (ASTMATIC)

USD

Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) Canlı Fiyat Grafiği

$0.518593
$0.518593$0.518593
-4.50%(1D)

Bugünkü Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) Fiyatı

Bugün için canlı Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) fiyatı, 0.518593 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ASTMATIC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave v3 stMATIC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave v3 stMATIC fiyat değişimi -4.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 stMATIC / USD fiyat değişimi, $ -0.02483561.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 stMATIC / USD fiyat değişimi, $ +0.0142233983.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 stMATIC / USD fiyat değişimi, $ +0.0042736211.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 stMATIC / USD fiyat değişimi, $ +0.08831671.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.02483561-4.54%
30 Gün$ +0.0142233983+2.74%
60 Gün$ +0.0042736211+0.82%
90 Gün$ +0.08831671+20.53%

Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 stMATIC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.514103
$ 0.514103$ 0.514103

$ 0.567588
$ 0.567588$ 0.567588

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

-0.70%

-4.54%

+0.48%

Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave v3 stMATIC (ASTMATIC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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ASTMATIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASTMATIC / AUD
A$0.83493473
1 ASTMATIC / GBP
0.42524626
1 ASTMATIC / EUR
0.50303521
1 ASTMATIC / USD
$0.518593
1 ASTMATIC / MYR
RM2.3336685
1 ASTMATIC / TRY
18.37374999
1 ASTMATIC / JPY
¥81.04052811
1 ASTMATIC / RUB
53.13503878
1 ASTMATIC / INR
44.89978194
1 ASTMATIC / IDR
Rp8,501.52322992
1 ASTMATIC / PHP
30.36362015
1 ASTMATIC / EGP
￡E.26.04374046
1 ASTMATIC / BRL
R$3.1634173
1 ASTMATIC / CAD
C$0.74677392
1 ASTMATIC / BDT
63.0090495
1 ASTMATIC / NGN
807.77601459
1 ASTMATIC / UAH
21.83795123
1 ASTMATIC / VES
Bs28.004022
1 ASTMATIC / PKR
Rs144.57335654
1 ASTMATIC / KZT
275.25879254
1 ASTMATIC / THB
฿17.83441327
1 ASTMATIC / TWD
NT$17.05652377
1 ASTMATIC / CHF
Fr0.47191963
1 ASTMATIC / HKD
HK$4.03465354
1 ASTMATIC / MAD
.د.م5.20667372