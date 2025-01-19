Aave v3 UNI Logosu

Aave v3 UNI Fiyatı (AUNI)

USD

Aave v3 UNI (AUNI) Canlı Fiyat Grafiği

$13.41
$13.41$13.41
-4.20%(1D)

Bugünkü Aave v3 UNI (AUNI) Fiyatı

Bugün için canlı Aave v3 UNI (AUNI) fiyatı, 13.41 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AUNI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave v3 UNI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave v3 UNI fiyat değişimi -4.20%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave v3 UNI (AUNI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave v3 UNI / USD fiyat değişimi, $ -0.590156.
Son 30 gün içerisinde, Aave v3 UNI / USD fiyat değişimi, $ +1.7942191110.
Son 60 gün içerisinde, Aave v3 UNI / USD fiyat değişimi, $ +6.1881423930.
Son 90 gün içerisinde, Aave v3 UNI / USD fiyat değişimi, $ +5.81407641.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.590156-4.20%
30 Gün$ +1.7942191110+13.38%
60 Gün$ +6.1881423930+46.15%
90 Gün$ +5.81407641+76.54%

Aave v3 UNI (AUNI) Fiyat Analizi

En güncel Aave v3 UNI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 13.3
$ 13.3$ 13.3

$ 14.39
$ 14.39$ 14.39

$ 19.3
$ 19.3$ 19.3

-1.07%

-4.20%

-1.68%

Aave v3 UNI (AUNI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave v3 UNI (AUNI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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AUNI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUNI / AUD
A$21.5901
1 AUNI / GBP
10.9962
1 AUNI / EUR
13.0077
1 AUNI / USD
$13.41
1 AUNI / MYR
RM60.345
1 AUNI / TRY
475.1163
1 AUNI / JPY
¥2,095.5807
1 AUNI / RUB
1,373.9886
1 AUNI / INR
1,161.0378
1 AUNI / IDR
Rp219,836.0304
1 AUNI / PHP
785.1555
1 AUNI / EGP
￡E.673.4502
1 AUNI / BRL
R$81.801
1 AUNI / CAD
C$19.3104
1 AUNI / BDT
1,629.315
1 AUNI / NGN
20,887.8183
1 AUNI / UAH
564.6951
1 AUNI / VES
Bs724.14
1 AUNI / PKR
Rs3,738.4398
1 AUNI / KZT
7,117.7598
1 AUNI / THB
฿461.1699
1 AUNI / TWD
NT$441.0549
1 AUNI / CHF
Fr12.2031
1 AUNI / HKD
HK$104.3298
1 AUNI / MAD
.د.م134.6364