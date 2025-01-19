Aave yVault Logosu

Aave yVault Fiyatı (YVAAVE)

USD

Aave yVault (YVAAVE) Canlı Fiyat Grafiği

$314.96
$314.96$314.96
-2.50%(1D)

Bugünkü Aave yVault (YVAAVE) Fiyatı

Bugün için canlı Aave yVault (YVAAVE) fiyatı, 314.96 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YVAAVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Aave yVault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Aave yVault fiyat değişimi -2.53%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Aave yVault (YVAAVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aave yVault / USD fiyat değişimi, $ -8.2169803140793.
Son 30 gün içerisinde, Aave yVault / USD fiyat değişimi, $ +7.5985044880.
Son 60 gün içerisinde, Aave yVault / USD fiyat değişimi, $ +253.4468001920.
Son 90 gün içerisinde, Aave yVault / USD fiyat değişimi, $ +152.23030003840008.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -8.2169803140793-2.53%
30 Gün$ +7.5985044880+2.41%
60 Gün$ +253.4468001920+80.47%
90 Gün$ +152.23030003840008+93.55%

Aave yVault (YVAAVE) Fiyat Analizi

En güncel Aave yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 310.12
$ 310.12$ 310.12

$ 340.49
$ 340.49$ 340.49

$ 416.71
$ 416.71$ 416.71

-0.23%

-2.53%

+5.27%

Aave yVault (YVAAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Aave yVault (YVAAVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

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YVAAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVAAVE / AUD
A$507.0856
1 YVAAVE / GBP
258.2672
1 YVAAVE / EUR
305.5112
1 YVAAVE / USD
$314.96
1 YVAAVE / MYR
RM1,417.32
1 YVAAVE / TRY
11,159.0328
1 YVAAVE / JPY
¥49,218.7992
1 YVAAVE / RUB
32,270.8016
1 YVAAVE / INR
27,269.2368
1 YVAAVE / IDR
Rp5,163,277.8624
1 YVAAVE / PHP
18,440.908
1 YVAAVE / EGP
￡E.15,817.2912
1 YVAAVE / BRL
R$1,921.256
1 YVAAVE / CAD
C$453.5424
1 YVAAVE / BDT
38,267.64
1 YVAAVE / NGN
490,591.1448
1 YVAAVE / UAH
13,262.9656
1 YVAAVE / VES
Bs17,007.84
1 YVAAVE / PKR
Rs87,804.5488
1 YVAAVE / KZT
167,174.4688
1 YVAAVE / THB
฿10,831.4744
1 YVAAVE / TWD
NT$10,359.0344
1 YVAAVE / CHF
Fr286.6136
1 YVAAVE / HKD
HK$2,450.3888
1 YVAAVE / MAD
.د.م3,162.1984